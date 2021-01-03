"Житель Москвы, 52 летний Сергей Краходкин накануне направился в горный поход. 2 января в МЧС Абхазии поступило сообщение, что мужчина заблудился в районе горы Мамзишха. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС отправились на поиски туриста, обнаружили его и доставили в город Гагра", — говорится в сообщении.