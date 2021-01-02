"Сообщаем о приостановлении пассажирского железнодорожного движения до 1 февраля 2021 года", — говорится в сообщении перевозчика.

Как сообщалось, движение пассажирских поездов в стране было приостановлено с 16 июля в качестве очередных мер государственного плана оперативных мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Затем этот запрет продлевался ежемесячно вплоть до 1 января 2021 года.

В настоящее время в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.