"Если бы не пандемия, дома сидели бы только 34%. По 11% респондентов отправились бы на дачу или в поездку по стране. 9% провели бы большую часть каникул в гостях. Каждый десятый утверждает, что отправился бы в путешествие за границу", — свидетельствуют данные опроса, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, среди россиян с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей отправиться в заграничный вояж при таких условиях были бы готовы 3% респондентов, среди сограждан, зарабатывающих в месяц более 80 тыс. рублей зарубежную поездку позволили бы себе 17% опрошенных или каждый шестой.

По данным SuperJob.ru, в десятке стран, куда россияне отправились бы в первую очередь, если бы не было пандемии, Италия, Финляндия, Чехия, Таиланд, Германия, Турция, Польша, ОАЭ, Франция и Великобритания.

Между тем, практически каждый пятый россиянин (18%) не знает, как бы он распорядился новогодними выходными в условиях отсутствия ограничений.

Опрос был проведен 20-28 декабря 2020 среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, не работающих в новогодние каникулы, в 471 населённом пункте, во всех федеральных округах.