Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что начало комендантского часа будет с субботы передвинуто в 15 департаментах Франции с 20:00 на 18:00 местного времени.

"Вирус продолжает распространяться во Франции по-разному в разных местах", — объяснил Атталь данное решение в эфире телеканала TF1 в пятницу.

Эта дополнительная мера коснется департаментов Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, Мёрт-и-Мозель, Маас, Верхняя Сона, Вогезы, Территория Бельфор, Мозель, Ньевр и Сона-и-Луара.

Заканчивается комендантский час на всей национальной территории в 6:00.

В ответ на вопрос, не последует ли за этим повторная изоляция населения, чиновник сказал, что, "если ситуация будет ухудшаться еще больше в некоторых местах, будут приниматься соответствующие решения".

Представитель французского правительства уточнил, что измененный комендантский час будет применяться единым образом по всей территории перечисленных департаментов как в городских, так и в сельских зонах.

Лица, которые должны возвращаться домой после 18:00 по веским причинам (работа или серьезные личные обстоятельства), должны иметь оправдательный документ.

Атталь также сообщил, что во Франции учреждения культуры, такие как театры, кино- и концертные залы, не откроются 7 января, на которое назначен очередной обзор эпидемиологической ситуации в стране.

В новогоднюю ночь по всей стране действовал комендантский час с 20:00, и порядка 130 тыс. полицейских обеспечивали безопасность на улицах. В целом обстановка была спокойной, но не обошлось без инцидентов.

В частности, столкновения произошли на северо-западе Франции между полицейскими и участниками подпольной вечеринки. Порядка 2,5 тыс. человек собрались в Льероне в пустом товарном складе и устроили рейв-вечеринку. Участники мероприятия не хотели расходиться по доброй воле, они бросали в сотрудников правопорядка камни и бутылки, подожгли их автомобиль.

В прокуратуре открыли расследование по делу о незаконной организации музыкальной вечеринки и столкновений с полицейскими, которые находились при исполнении служебного долга.

Аналогичную вечеринку полиция прервала и в Марселе, там, однако, собрались 300 человек, половине из них вынесены предупреждения, а трех предполагаемых организаторов задержали.

Накануне наступления Нового года во Франции было зарегистрировано 19 927 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Тесты показали 3,2% положительных результатов анализов.

Всего с начала пандемии коронавирусом во Франции заразились 262 0425 человек. По причине заражения COVID-19 в стране умерли 64 632 человека.