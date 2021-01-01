"В связи с потребностью контроля над эпидемией руководящей группой штаба по предотвращению распространения инфекции было принято решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами", — говорится в распространенном штабом уведомлении.

Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил в пятницу, что в Хэйхэ за сутки выявлены двое инфицированных коронавирусом в острой форме и один бессимптомный носитель.

Хэйхэ расположен на берегу Амура и соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, построенном в 2019 году.