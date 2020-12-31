Так, театры области проведут для маленьких зрителей новогодние представления, которые пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора. В связи с ограничительными мерами, в этом году традиционные представления у елки и массовые хороводы проводиться не будут. Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки для детей прозвучат со сцены. Около елок в фойе каждого театра развернуты фотозоны, где в индивидуальном порядке каждый зритель сможет сделать фотографию с новогодними героями.

Музыкальные шоу и концерты на новогодних каникулах проведут Детская филармония, артисты оркестра русских народных инструментов "Россияне" и симфонического оркестра.

В основном в онлайн-формате проведут новогодние мероприятия областные библиотеки и музеи. Тамбовская детская библиотека новогодние программы для своих юных читателей и их родителей выложила на своем сайте и в соцсетях. В офлайн формате в первые дни 2021 года сотрудники библиотеки проведут новогоднюю викторину, рождественскаий калейдоскоп, литературную игровую программу и мульти — книжное конфетти.

Библиотека им. А.С.Пушкина пригласит своих читателей на книжно-иллюстративную выставку "Молодежное зимнее чтение".

В областной картинной галерее онлайн пройдет традиционный фестиваль искусств "Рождественские встречи".

Квест-викторину и другие мероприятия проведет областной краеведческий музей. Будут работать и его филиалы: музейно–выставочный центр, Дом-музей Г.В.Чичерина и другие.

Новогоднее оформление украсило и экспозиции залов музея – заповедника С.В.Рахманинова "Ивановка". Сотрудники музея подготовили специальные новогодние праздничные мероприятия для групп из 5 человек. Здесь пройдут Детские литературно-музыкальные праздники "Здравствуй, Новый год", "Рождество в Ивановке", "Святки в Ивановке" и ряд других.

С 25 декабря начала работать большая Рождественская выставка в выставочном зале Тамбовского отделения Союза художников России. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства 34 тамбовских художников. В январские праздники зрители смогут насладиться работами наших тамбовских мастеров.

Культурно–досуговые учреждения городов и районов области также готовятся к новогодним праздникам. В большинстве своем мероприятия будут проходить в онлайн-формате – на 38 персональных сайтах и 128 страниц в социальных сетях.