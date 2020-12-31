На экспозиции представлено более 80 экземпляров из частной коллекции. Новая экспозиция откроет историю стекольной промышленности России конца XIX- первой половины XX века, производства минеральных вод, пивной и алкогольной продукции, особенностях маркировки, а также интересные факты о судьбах людей, связанных с производством стекольной тары.

"Без тары невозможно продать или перенести напитки. "В стекле" сегодня можно купить минеральную воду, а в советское время так продавали кефир, простоквашу, ряженку и молоко. Да и сейчас, несмотря на изобилие пластика, некоторые производители возвращаются к стеклянной упаковке пищевых продуктов, не говоря уже об алкогольной продукции. По упаковке и ее модернизации можно даже отслеживать историю страны", — цитирует пресс-служба информационно-туристический портал Тамбовской области.

Выставка будет открыта до 10 января 2021 года.