"За несколько дней платформу для голосования aviadv.ru посетили более 24,3 тыс. человек. Проголосовали или предложили свои варианты более 11,8 тыс. дальневосточников. Всего было заявлено более 1,2 тыс. вариантов названий. Абсолютное большинство голосов — более 5,1 тыс. было отдано за "Аврору". Это название действующего авиаперевозчика, символизирующее утреннюю зарю — ее дальневосточники встречают первыми в нашей стране", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что среди других популярных вариантов участник и голосования называли "Дальавиа", "Дальний Восток", "Тайга" и "Крылья Востока". Наиболее активными участниками голосования стали жители Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей.

Как сообщалось, проект создания дальневосточной авиакомпании с российскими самолетами обсуждается последние несколько лет. Как ожидается, компания будет сформирована в виде консорциума действующих региональных перевозчиков под управлением "Авроры".

"Аэрофлот" 30 декабря сообщил, что вышел из капитала своей дочерней авиакомпании "Аврора", которую контролировал с долей 51% (остальные 49% — у Сахалинской области). Несмотря на прекращение участия в капитале "Авроры", "Аэрофлот" продолжит совместную эксплуатацию ее рейсов.

Ожидается, что единая дальневосточная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, из которых на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек. Потребность во флоте для местных перевозок оценивается в 186 воздушных судов, из которых 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года.