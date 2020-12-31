"Из-за гололедицы в аэропортах увеличено время дополнительной обработки противообледенительными материалами самолетов и взлетно-посадочных полос. В связи с этим до одного часа задерживается вылет ряда бортов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, в частности, в аэропорту "Домодедово" задерживается 41 рейс на вылет и 9 на прилет (рейсы на прилёт перенаправлены в аэропорт "Шереметьево"). В Жуковском задерживаются 4 борта на вылет, а 4 рейса на прилет также перенаправлены в "Шереметьево".

В свою очередь, аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме.