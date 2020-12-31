"Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в рамках 500-летия Тульского кремля в музее был проведён второй, завершающий этап ремонта и реконструкции. Отремонтированы фойе, кабинеты сотрудников, помещение для хранения фонда, экспозиционный и выставочный залы на 2-м этаже", — говорится в сообщении.

Экспозиция дополнена новыми музейными предметами, документами, фотографиями.

"В результате двух этапов реконструкции музея "Тульские самовары" удалось создать новую экспозицию, отвечающую современным требованиям и способную заинтересовать любого посетителя. Уверена, что после обновления музей привлечет сюда ещё больше туляков и гостей города", — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



В музее также открылась выставка живописи тульских и московских художников, посвященная самоварам.



Тула славится производством самоваров различных моделей. Их выпуск был налажен с середины XVIII века (первая самоварная фабрика появилась в Туле в 1778 году — ИФ), представители известных тульских самоварных династий — Баташевы, Шемарины, Фомины, Лисицыны.



В музее широко представлены все разновидности самоваров: сбитенник, самовар-кухня, дорожные самовары, самовары-кофейники, самовары самых именитых фабрик XIX и начала XX вв., советского периода и декоративные. На тульских фабриках выпускали самовары самых разнообразных форм — "вазы", "шары", "банки", "рюмки", "яйцевидные", "дули", а также подарочные и дорожные, всего более 300 видов.