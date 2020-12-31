"В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях", — говорится в сообщении аэропорта.

По данным онлайн-табло "Домодедово", с утра несколько десятков рейсов на прилет и вылет из аэропорта было задержано, часть из них было направлено на посадку во "Внуково", "Шереметьево" и нижегородское "Стригино". По данным пресс-службы, 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы, все же приняли решение вернуться на посадку в "Домодедово".

"С 08:45 до 14:00 из "Домодедово" вылетели 52 рейса, еще 43 ожидают вылета. Всего до конца дня аэропорт планирует обслужить 217 вылетающих рейсов", — отметили в "Домодедово".

Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.