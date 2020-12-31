"Такого тяжелого года для индустрии никогда еще не было. Несмотря на то, что мы сталкивались с невиданными вызовами, год мы заканчиваем с показателями гораздо выше, чем те, которые мы ожидали, когда начиналась пандемия. Показатели по внутреннему туризму восстановятся к концу года на 60-65%, итого падение внутреннего туризма составит не более 35-40%. Когда все только начиналось, мы на такое даже рассчитывать не могли. Если сравнивать нас с наиболее успешными туристическими странами, то мы входим в число лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма", — сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



Она добавила, что падение по въездному и выездному туризму в России такое же, как и во всем мире — от 80 до 90%.



"Общий оборот отрасли по итогам прошлого года составил 3,7 трлн рублей. Он состоит из внутреннего, въездного и небольшой части выездного туризма в виде комиссий туроператоров и турагентов, то есть основные составляющие — это внутренний и въездной туризм. Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали исключительно за счет внутреннего туризма. И по итогам года мы ожидаем, что оборот отрасли составит 1,6 трлн рублей, то есть на 40% восстановится. Падение составит где-то 60%, но это очень хороший показатель для кризиса такого масштаба", — добавила глава Ростуризма.



Догузова подчеркнула, что ключевой мерой поддержки туротрасли в России стал своевременный запуск летнего сезона.



Россия в марте 2020 года остановила авиасообщение с зарубежными странами для предотвращения завоза коронавируса. Также в конце марта из-за пандемии на два месяца была остановлена работа отелей, санаториев, домов отдыха и других объектов размещения. Большинство из них смогли полноценно заработать лишь 1 июля.