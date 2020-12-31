По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы отменены 96 рейсов, еще 53 задержаны.

Так, в "Домодедово" 78 рейсов задержано и три отменено, в "Шереметьево" шесть рейсов задержано и 48 отменено, во "Внуково" 12 рейсов задержано и два отменено.

В свою очередь очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах аэропорта "Домодедово"; большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово", последствия ледяного дождя привели к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта.

"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", — сообщили в пресс-службе.

"Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов", — сказал собеседник агентства.