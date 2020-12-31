Дорогие читатели!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы в редакции портала "Интерфакс-Туризм", также как и вы, любим путешествовать. И очень надеемся, что в следующем году все мешающие этому препятствия останутся позади, и мы снова сможем открывать для себя новые города, страны и даже континенты! Ведь в уходящем 2020 все любители туризма неожиданно получили хорошую возможность понять, насколько важное место он занимает в нашей жизни!



Будьте здоровы, успешны и счастливы в Новом, 2021 году!