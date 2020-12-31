"Накануне новогодних праздников ФССП рекомендует гражданам проверить наличие задолженностей", — говорится в сообщении пресс-бюро службы.

В ведомстве напомнили, что проверить информацию о наличии неисполненных обязательств возможно посредством сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте ФССП.

"Электронный сервис предоставляет возможность сформировать и распечатать квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации. Оплатить долги по исполнительным производствам возможно посредством портала Госуслуг", — говорится в пресс-релизе.

По данным приставов, по состоянию на 1 декабря в стране действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ, а всего в текущем году приставы вынесли более 8,3 млн таких постановлений.