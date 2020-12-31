"При подготовке к 500-летию кремля археологическая экспедиция Института археологии РАН провела раскопки между Успенским и Богоявленским соборами. Было обнаружено основание фундамента каменного храма XVII века. Он стал центральным объектом показа. Также здесь размещена модель Успенского храма XVII века",- говорится в сообщении.



В витринах представлены артефакты, найденные во время раскопок: фрагменты посуды и изразцов, предметы вооружения, церковной утвари и быта, детали одежды и монеты.



Впервые на территории кремля демонстрируется реальная мощь культурного слоя. Посетители смогут оценить его с помощью специальной системы «Слои времени» с QR-кодами, отметили в пресс-службе.



"Археологическое окно станет еще одним объектом привлечения туристов в пределах древней крепости и позволит сохранить, изучить и популяризировать археологическое наследие Тульского кремля», — подчеркнула заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова.



Научный руководитель раскопа — заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова отметила, что Тульская область стала одним из лидеров в стране в деле сохранения археологического наследия. Опыт создания архокна будет использован и в других регионах.



Торжества по случаю 500-летия воздения Тульского кремля как начала Большой засечной черты прошли в Туле и 11 малых городах региона в конце сентября.



Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.