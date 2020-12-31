Как уточняется в сообщении, такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года", — отметили в пресс-службе.

Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

"Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путёвок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне правительства", — пояснили в пресс-службе.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января 2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.