По мнению ЦБ, страховщикам необходимо учитывать не только текущее положение дел туроператоров, но и факторы, которые влияют не среднесрочную перспективу ведения мим бизнеса. В числе таких факторов — оценка "перспективы продолжения деятельности в среднесрочном периоде, возможность и намерение собственников оказывать поддержку туроператору, а также такие факторы, как история сотрудничества с туроператором, опыт его работы в сфере туризма, деловая репутация туроператора и иные факторы". Все это должно учитываться при принятии решения о возможности заключения договора страхования "и размере страхового тарифа", считает ЦБ.

Кроме того, регулятор напомнил страховщикам, что закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" допускает вариант заключения договора на условиях сострахования, что смягчает риски.

ЦБ также отметил в рекомендациях, что по закону о туристской деятельности страховой полис является одним из возможных механизмов предоставления туроператорами финансовых гарантий исполнения обязательств перед клиентами. По закону альтернативой может стать приобретение банковской гарантии или формирование денежного фонда собственными силами.

Одновременно ЦБ признает, что "указанный вид страхования имеет высокую социальную значимость" и что в банк "поступают обращения туроператоров", связанные с заключением договоров страхования гражданской ответственности.

Ка пояснил "Интерфаксу" источник на рынке страхования ответственности туроператоров, "страховщики и прежде неохотно страховали риски туроператоров, считая их деятельность непрозрачной, а регулирование отрасли недостаточным. Теперь они еще сильнее опасаются пролонгировать заключенные с туроператорами договоры на следующий год, опасаясь волны банкротств".

"Это случится после того, как исполнение отложенных туроператорами в период кризиса обязательств окажется востребовано туристами, когда возобновятся зарубежные путешествия. Не всегда оплаченные отелям и другим партнерам средства находятся в целости и сохранности. Не все отели возобновят работу, не все туроператоры смогут полностью восстановиться и продолжить работу. Риски отрасли туризма страховщики оценивают как крайне высокие, — сказал собеседник агентства. — В уходящем году страховщики пытались инициировать изменения в законодательство о туристской деятельности, предложили сформировать силами самих операторов дополнительный отраслевой фонд стабилизации за счет отчислений всех участников рынка. Однако эти предложения не были поддержаны. Все осталось по-прежнему".

Согласно оценкам источника, подавляющее большинство туроператоров в этом году сформировали финансовые гарантии по своим обязательствам через приобретение полисов страхования ответственности. Приобретение банковских гарантий в несколько раз дороже, а для создания индивидуальных резервных фондов нужны деньги, которых нет.