По ее словам, это ограничение затронет популярные у российских туристов горные курорты Эрджиес, Паландокен, Улудаг, Карталкая.



"Трассы будут закрыты с 21:00 31 декабря по 4 января. С 4 по 8 января они будут открыты, 9 и 10 — снова закрыты. Далее ждем официальных распоряжений", — рассказала она.



Эта мера предпринимается турецкими властями в числе других для предотвращения распространения коронавируса. Ранее они объявили о запрете новогодних торжеств в отелях и запрете туристам посещать центры городов в новогоднюю ночь.