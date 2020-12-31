По ее словам, это ограничение затронет популярные у российских туристов горные курорты Эрджиес, Паландокен, Улудаг, Карталкая.
"Трассы будут закрыты с 21:00 31 декабря по 4 января. С 4 по 8 января они будут открыты, 9 и 10 — снова закрыты. Далее ждем официальных распоряжений", — рассказала она.
Эта мера предпринимается турецкими властями в числе других для предотвращения распространения коронавируса. Ранее они объявили о запрете новогодних торжеств в отелях и запрете туристам посещать центры городов в новогоднюю ночь.
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Трассы и подъемники на лыжных курортах Турции будут закрыты в начале января
МОСКВА. 31 ДЕКАБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Трассы и подъемники на популярных горнолыжных курортах Турции не будут работать с 1 по 4, а затем 8-9 января, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная.
По ее словам, это ограничение затронет популярные у российских туристов горные курорты Эрджиес, Паландокен, Улудаг, Карталкая.