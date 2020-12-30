Начиная с вечера 30 декабря и до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 по местному времени все жители Латвии должны находиться по месту своего жительства.

Как сообщили в Государственной канцелярии, в это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, но такси можно использовать только для того, чтобы добраться на работу, в лечебное учреждение, ветеринарную клинику и вернуться домой.

Контролировать соблюдение ограничений будет Государственная полиция. За нарушение ограничений во время действия чрезвычайного положения предусмотрены штрафы.