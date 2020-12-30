"На нашей выставке "Настольные игры средневекового Новгорода" представлены более 70 резных фигур и фишек из игр, популярных в X-XVI веках", — сказал собеседник. Большинство этих раритетов из дерева, кости, камня были найдены археологами во время раскопок на новгородской земле. Главным образом, находки были сделаны в 1950-1990 годах на Неревском и Троицком раскопах в Великом Новгороде.

"Мы должны быть благодарны древним новгородцам, потерявшим или выбросившим эти фигурки и фишки столетия назад", — добавили в ГМЗ. Как отметил собеседник, работающие в Великом Новгороде археологи мечтают найти шахматную доску или полный набор для какой-либо настольной игры, но это им пока не удается.

Выставка открылась в Алексеевской башне XVI века — единственной дошедшей до нашего времени башне Окольного города.