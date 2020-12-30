"В последнюю неделю декабря ежедневно в наших лабораторных отделениях по всей стране ПЦР-тест на COVID-19 сдает около 21 тыс. человек. Из них примерно половина запрашивает справку на английском языке – можно предположить, что они собираются отправиться за рубеж. Больших очередей сейчас нет, но подождать 10-15 минут все-таки придется", — рассказали в пресс-службе лаборатории "Гемотест".

В компании подчеркнули, что число запросов может значительно вырасти после окончания новогодних праздников, поскольку все туристы, отправившиеся за рубеж, должны сдавать тесты на COVID-19 по прибытии.

Как отметили в пресс-службе группы компаний "Инвитро", скачков спроса на тестирование на коронавирус не наблюдается, но спрос остается по-прежнему высоким.

В свою очередь, в АО "Группа компаний "Медси" заявили, что запросов на проведение тестирования в новогодние праздники стало немного больше, однако сеть справляется с нагрузкой, и пациенты не выстраиваются в очереди для сдачи ПЦР-тестов.

"К нам обращается очень большое количество пациентов для прохождения тестирования, но благодаря развитой сети мы можем обслуживать достаточное количество пациентов одновременно. Мы не ведем статистику по целям, для которых пациенты осуществляют тестирование, но запросов на проведение тестирования с предоставлением англоязычных справок стало больше. Мы связываем это с грядущими новогодними праздниками, которые увеличивают не только перемещение туристов, но и поездки иностранных граждан из России", — рассказал руководитель направления "медицинский туризм" компании Евгений Лазарев.

Между тем, он рекомендует всем, кому нужно быстро получить результаты теста, сдавать его в первой половине дня. "Скорость проведения обследования в среднем составляет 24-36 часов. Это напрямую зависит от времени сдачи, и чтобы быстро получить результат желательно сдавать анализы до 10 часов утра, тогда чаще всего он будет готов на следующий день", — добавил Лазарев.

Что касается справок на английском языке, то крупные лаборатории, предлагающие платно сдать тест на коронавирус, автоматически или по запросу делают туристам справки как на русском, так и на английском языках.

"Справки на английском языке выдаются с мая 2020 года. Экземпляры на русском и английском языках автоматически отправляется пациенту на электронную почту вместе с бланком результатов исследования. Также пациент получает второй документ – справку о результатах тестирования с уникальным QR-кодом, который позволит подтвердить ее подлинность", — сообщили в лаборатории "Гемотест".

То же самое сообщили в "Инвитро" и "Медси".

"Единственное, мы рекомендуем пациентам уточнять в медицинском офисе написание ФИО на английском языке в соответствии с загранпаспортом, если они планируют использовать эту справку", — отметили в пресс-службе "Инвитро".

Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в платных медицинских лабораториях варьируется в зависимости от региона России, а также от конкретной точки в одном и том же городе. В "Гемотесте" тестирование на коронавирус обойдется в 2,3 тыс. рублей, срочный тест – в 2860 рублей. Экстренный ПЦР-тест за 12 часов, который выполняется только в 35 отделениях Москвы и Московской области, стоит 4,2 тыс. рублей. В лабораториях "Инвитро" в Москве тестирование обойдется в 2,9 тыс. рублей, бесконтактный анализ (привозят набор для самостоятельного тестирования) – 1,9 тыс. рублей. Цены на анализ в "Медси" стартуют от 2,3 тыс. рублей. Сдать тест на дому можно от 5 тыс. рублей.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти многих стран приняли решение усилить меры эпидемиологической безопасности в преддверии новогодних праздников. Некоторые страны и раньше требовали при въезде справки об отсутствии коронавируса, например, ОАЭ, Мальдивы, однако Турция и Куба ввели их в качестве дополнительной антикоронавирусной меры. Так, с 30 декабря по 1 марта пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. На Кубе эти справки начнут требовать с 10 января.

Кроме того, более 50 регионов России ввели различные ограничения на новогодние каникулы, в том числе справки на коронавирус. Они потребуются в гостиницах Подмосковья с 28 декабря по 15 января, санаториях Карелии, при въезде и заселении в отели Ивановской, Брянской и Новгородской областей, а также Камчатского края. Мурманская область с 15 декабря приостановила бронирование гостиниц, отелей и гостевых домов на новогодние каникулы для туристов из других регионов. При этом те, кто успел забронировать отели и гостевые дома раньше, могут приехать, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Такие справки требуют от приезжих в ряде регионах области, в самом Мурманске они не нужны.