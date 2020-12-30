"Обследование подтвердило огромную ценность территории в плане сохранения видового разнообразия и ценных экосистем. Достаточно сказать, что биологи подтвердили обитание 247 видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Подмосковья. Здесь отмечается единственная в регионе дикая, вольноживущая популяция зубра. Но, разумеется, главная ценность — крупнейшее в регионе миграционное скопление серого журавля", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра экологии и природопользования Андрея Разина.

Природоохранный фонд "Верховье" по контракту с Минэкологии завершил первый этап проектирования будущего национального парка областного значения, который планируется организовать в Талдомском и Сергиево-Посадском городских округах.

В проектировании принимали участие специалисты центра "Журавлиная родина".

Планируемая площадь будущей особо охраняемой природной территории (ООПТ) — 103 тысячи гектаров.

В границах проектируемой ООПТ также обитают исключительно редкие в Московской области виды животных: бурый медведь, рысь, волк, выдра, скопа, змееяд, орлан-белохвост, большой подорлик, черный и белый аисты.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что на данный момент проект создания ООПТ уже готов, дальше ему предстоит пройти несколько согласований в других министерствах, после чего вопрос об организации ООПТ будет вынесен на обсуждение в правительство Подмосковья.

По словам собеседника агентства, после принятия постановления об утверждении, ООПТ будет поставлено на кадастровый учет.