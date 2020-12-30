"Первый поезд по новому маршруту отправится из Москвы с Казанского вокзала 15 января в 22:50, он прибудет на станцию "Роза Хутор" 17 января в 10:51. Со станции "Роза Хутор" первый поезд отправится 17 января в 18:51, он прибудет в Москву 19 января в 6:07", — говорится в пресс-релизе.

Поезда будут курсировать через день. В составе — вагоны типа купе, СВ и плацкартные.

Время в пути составит 34 часа.

Маршрут поезда пролегает через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Кропоткин, Туапсе, Сочи, Адлер и другие населенные пункты России.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство компании в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря прошлого года: из Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. ГСЭ подпал за это в январе 2020 года под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

ГСЭ в 2020 году расширил географию поездок в Крым, а также запустил рейс Москва – Адлер.