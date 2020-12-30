"В январе 2017 года пассажирский самолет (Airbus, компания "Аэрофлот" — ИФ), выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив различные повреждения корпуса воздушного судна. В результате происшествия шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта "Храброво". На борту самолета находилось 167 пассажиров", — говорится в пресс-релизе.

По данному факту в отношении пилота воздушного судна было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий. Проведены допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта "Храброво", специалистов в области безопасности полетов, произведены необходимые судебные экспертизы.

"Также следствием установлено, что действиями командира воздушного судна имуществу аэропорта и авиакомпании причинен совокупный ущерб на общую сумму более 1 млрд рублей", — отмечает пресс-служба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 3 января 2017 года во время посадки в 22:54 самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

В результате происшествия была парализована работа аэрокомплекса. Аэропорт "Храброво" возобновил свою работу лишь 5 января.