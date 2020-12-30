"Министерство туризма Доминиканской Республики продлевает бесплатное медицинское страхование туристов, прибывающих воздушным транспортом в отели, до 30 апреля 2021 года. Страховой полис вступает в силу с момента регистрации в отеле и покрывает все неотложные медицинские ситуации, в том числе связанные с заражением COVID-19 в период пребывания в стране", — рассказали в пресс-службе.

Изначально планировалось завершить действие программы 1 января 2021 года.

"Программа бесплатного страхования путешественников оказалась эффективной, так как помогла позиционировать страну как безопасное место, где туристы могут спокойно отдыхать, зная, что в случае непредвиденных обстоятельств о них позаботятся", — цитирует пресс-служба слова министра туризма Доминиканы Давида Кольядо.

Программа включает полное медицинское обслуживание на случай заражения COVID-19, в том числе амбулаторные визиты, госпитализацию, обеспечение лекарствами, неотложную медицинскую помощь, посещения различных медицинских центров по всей стране, транспортировку при необходимости неотложной помощи, госпитализацию и покрытие штрафов за смену рейсов.