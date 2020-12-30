В январе-сентябре отели получили выручку на уровне чуть более 4 млрд новых израильских шекелей ($1,25 млрд) по сравнению с 9,46 млрд шекелей годом ранее.

Падение выручки началось с конца февраля на фоне вспышки коронавируса и достигло пика во втором квартале, когда отели заработали лишь 381,9 млн шекелей по сравнению с 3,48 млрд в апреле-июне 2019 года.

В третьем квартале 2020 года наблюдалось частичное восстановления показателя. В июле-сентябре выручка израильских отелей составила 1,79 млрд шекелей против 3,58 млрд годом ранее.

Среднее месячное число рабочих мест в отелях Израиля в январе-сентябре 2020 года упало до 23 тыс. с 42 тыс. годом ранее.