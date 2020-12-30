Согласно документации, выполнение строительно-монтажных работ предполагается в поселке Лунная Поляна курорта "Архыз".

Начальная (максимальная) цена договора — 994 млн 279,4 тыс. рублей.

В соответствии с конкурсной документацией, работы пройдут в два этапа.

Заявки принимаются до 11:00 мск 29 января 2021 года.

ОАО "Курорты Северного Кавказа" создано в 2010 году для управления проектом туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе.

Курорт "Архыз" является стартовой площадкой Северокавказского туристического кластера, создаваемого на юге России. Курорт начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 25,5 км горнолыжных трасс, сеть подъемников, системы искусственного снегообразования.