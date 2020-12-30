"Для того чтобы территории успешно развивались, такие направления, как туризм, обновление жилого фонда и создание комфортной городской среды, должны быть объединены. Мы бы хотели синхронизировать с программой развития туризма работу Фонда ДОМ.РФ по повышению качества городской среды", — сказал Мутко журналистам.

В частности, он напомнил, что уже подготовлены мастер-планы для Кисловодска, Суздаля и других городов, обладающих значительным туристическим потенциалом.

Согласно проведенному опросу ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 70% жителей крупных городов в России считают, что за последние три года качество городской среды улучшилось.