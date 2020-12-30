"В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января в Турции на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования как для жителей, так и для иностранных туристов. Сюда же относятся улицы и площади в Стамбуле, известные как места для проведения больших праздников, такие как улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду", — говорится в циркуляре.

Как отметили в министерстве, полицейские будут патрулировать места возможного скопления людей. Полный список территорий, которые попадут под ограничения, определяют власти каждой провинции.