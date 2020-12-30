"Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения и в случае вашего одобрения готовы выделить дополнительно 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам — их примерно 21", — сказал Мишустин.

"Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена за авиабилет для жителей дальневосточного региона составит 10,2 тыс. рублей в одну сторону", — добавил премьер.

Как сообщалось, в госбюджете на ближайшую трехлетку на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград (утверждается одним постановлением) в следующем году планируется выделить 3,8 млрд руб., что на 2 млрд руб. меньше, чем выделено на этот год. На программу поддержки региональных маршрутов, минуя Москву, в бюджете-2021 предусмотрено 7,7 млрд руб. — на текущий год на нее было выделено 8,35 млрд руб.

Увеличить субсидии на дальневосточные авиаперевозки Путин призвал в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам на прошлой неделе. Он при этом поручил подумать над расширением перечня категорий граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами. Сейчас это только граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.