"Правительство рассматривает возможность возобновления международного туризма. Сейчас мы ведем переговоры с властями Сингапура, Брунея, Кореи, Японии, Тайваня и Новой Зеландии", — цитирует портал министра туризма, искусства и культуры Малайзии Датук Сери Нэнси Шукри.

По ее словам, в министерство приходит много запросов от участников туристической туриндустрии, которые хотят возобновить прием туристов, чтобы не разориться.

"Тем не менее, этот вопрос нужно обсуждать с другими министерствами, в том числе здравоохранения", — добавила министр.

Она подчеркнула, что работу туристического сектора поддержала инициатива о введении "зеленых зон" в регионах Малайзии с невысоким уровнем заболеваемости. Это, в частности, помогло полностью загрузить на новогодние каникулы некоторые отели на курортах архипелага Лангкави.

Правительство Малайзии в ноябре разрешило внутренний туризм в "зеленых зонах", включая не только обычные путешествия, но и деловой туризм – конференции, выставки, ярмарки, поездки на спортивные мероприятия. Малазийские туристы, которые путешествуют группами из зеленой зоны в зеленую, не нужно подавать индивидуальное заявление в полицию, чтобы им разрешили поездки.

Министр также сообщила, что с января по июнь туристический сектор Малайзии потерял 45 млрд ринггит ($11,1 млрд) из-за закрытия границ.