"Со 2 по 10 января в рамках ежегодной акции "Музей-детям" министерство культуры приглашает юных посетителей Московской области и из других регионов побывать в государственных музеях бесплатно", — говорится в сообщении.

Посещение музеев организовано с соблюдением мер безопасности. Экскурсии проводятся платно, группами не более пяти человек, по сеансам и по предварительной записи.

Для бесплатного прохода на ребенка нужно оформить электронный сертификат на сайте музея.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в новогодние каникулы в подмосковных музеях побывали 30 тысяч детей.