"Этот год стал, пожалуй, самым сложным в истории туризма и индустрии гостеприимства. Мне кажется, что самое важное – это наша сплоченность и общие ценности. В самые трудные дни мы не испугались, а наоборот – использовали кризис для рывка вперед, с самого начала понимая, что за цифрами турпотока и оборота отрасли стоят миллионы конкретных людей", — сказала она журналистам в среду.

Догузова поблагодарила туроператоров, работников индустрии гостеприимства, инвесторов, отраслевые общественные организации, туристов, а также губернаторов регионов за активность, усилия и внимание к отрасли.

"Безусловно, поддержка туризма президентом и правительством РФ видна невооруженным глазом и, я уверена, она будет только расширяться. Впереди нас ждет запуск национального проекта в туризме, который позволит перейти всей отрасли на новый этап развития и сформировать новую экономику впечатлений в нашей стране. Мы продолжим делать все возможное, а иногда и невозможное, чтобы туризм и индустрия гостеприимства развивались и становились сильнее", — заключила глава Ростуризма.