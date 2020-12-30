"Программа реализуется при поддержке Ростуризма и регионального комитета по туризму в рамках проекта по развитию туризма в Арктике. Туры на базе чартерных рейсов вызвали интерес у туристов, в результате загрузка бортов составила практически 100%. Второй рейс в рамках программы "Новогодние приключения в Русской Арктике" запланирован на 4 января", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Программу по заказу TUI выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" на лайнере Airbus A320.

Как напомнил на церемонии встречи рейса руководитель комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев, правительство Мурманской области и туроператор TUI подписали соглашение о сотрудничестве в конце августа.

"Мы в сжатые сроки смогли отработать с Федеральным агентством по туризму, TUI Россия и местным предпринимательским сообществом запуск чартерной программы. И сегодня мы видим, как в непростой эпидемиологической обстановке мы можем принять организованные группы туристов в Русской Арктике – Мурманской области с обязательным соблюдением всех рекомендаций для обеспечения безопасности", — отметил он.

Фото: TUI Россия

Для гостей региона разработаны три маршрута в разных ценовых категориях. Так, гости могут посетить Териберку, Североморск, Мурманск, Саамскую деревню и другие достопримечательности Кольского полуострова.

"Мы постарались создать для туристов путешествие в новогоднюю сказку с катанием на собачьих и оленьих упряжках, посещением знаковых мест Кольского полуострова, охотой за северным сиянием. Надеемся, что туристам понравятся приключения в Русской Лапландии, уникальном арктическом регионе России", — сообщила руководитель по связям с общественностью TUI Россия Ольга Иванова.

В ближайшее время туроператор совместно с комитетом по туризму Мурманской области начнет подготовку чартерной программы в регион на летний сезон.

Фото: TUI Россия

Российские туроператоры в 2020 году при поддержке Ростуризма впервые организовали туристические полетные программы в регионы России, куда раньше не предлагалась подобная перевозка. В частности, такие рейсы были организованы в Бурятию, Хакасию, на Алтай, в Калининградскую область.