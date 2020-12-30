Относительно ноября декабрьский показатель уменьшился только на 0,55%.

Топливозаправочные комплексы, работающие в аэропортах Московского авиаузла, при этом не стали снижать цены на топливо в этом месяце, а некоторые их подняли. Так, работающие во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" увеличили цены на 1,5% (до 39,5 тыс. руб.) и 4,5% (до 38,6 тыс. руб.) соответственно.

Работающее в "Шереметьево" ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти") повысило ценник на 4,4%, до 36,914 тыс. руб. АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа") и структуры частных владельцев аэропорта) и ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" оставили цены на уровне 37 тыс. руб. и 37,2 тыс. руб. соответственно.

Цена ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" сохранилась на отметке 38,1 тыс. руб. за тонну.