"29 декабря День народных промыслов Подмосковья и символично, что мы открываем выставку именно сейчас. В последнее время этот праздник был незаслуженно забыт. Хотя народное ремесло — это, можно сказать, визитная карточка Подмосковья. Большая часть промыслов сосредоточена именно в Московской области, и мы должны всячески поддерживать эту уникальную отрасль. Хочу поблагодарить организаторов за такую замечательную выставку", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой.

Как отмечают в пресс-службе, в Подмосковье 19 действующих производств, в том числе известные Гжель, Жостово, Федоскино, Вербилки.

На выставке представлены изделия из фарфора, расписные подносы, русские матрешки, елочные игрушки, павловопосадские платки.

Выставка будет работать до 20 июня.

Также в рамках проекта "Зима в Подмосковье" 6-8 января на открытой площадке возле музея состоится фестиваль "Мастерская Рождества".

Гости фестиваля смогут понаблюдать за работой гончаров, кузнецов, художников, попробовать фермерские продукты. Фестиваль и выставка, пройдут с соблюдением всех антиковидных мер.

"Мы организуем сеансы на выставке, чтобы не создавать очереди и обеспечить все требования санитарной безопасности. Поэтому, прежде чем идти в музей, нужно купить электронный билет на нашем сайте. Будем формировать группы и на мастер-классы, кураторские встречи, экскурсии — не более 5 человек", — приводятся в сообщении слова директора музея "Новый Иерусалим" Василия Кузнецова.