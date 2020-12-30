"Туапсинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что глубоководные выпуски, находящиеся в собственности органов местного самоуправления, эксплуатируемые муниципальным унитарным предприятием "ЖКХ города Туапсе" в Туапсе, поселке Джубга, селе Лермонтово повреждены, в связи с чем сточные воды сбрасываются в Черное море с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов. Это длительное время оставалось без внимания органов местного самоуправления", — сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным фактам прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями. Бездействие властей признано незаконным, требования прокурора удовлетворены.

На администрации Туапсинского, Джубгского городских, Тенгинского сельского поселений возложена обязанность по ремонту глубоководных выпусков в Черное море и дальнейшему содержанию их в исправном состоянии, отмечает пресс-служба.