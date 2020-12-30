"Мы договорились, что 31 декабря и 1 января в Симферополе и Ялте вода будет без ограничений. Евпатории завтра должны дать горячую воду", — сказал Аксенов на онлайн-совещании с членами крымского правительства в среду.

В остальные дни вода будет подаваться по ранее установленному графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что графики подачи воды смягчат на праздники в Ялте: с 06:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 06:00 6 января до 22:00 7 января ограничений не будет.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости, с середины декабря на такой же режим перешла Ялта с окрестными поселками. В Алуште и Белогорске снижают давление в трубах по ночам, Евпатория более чем на месяц осталась без горячего водоснабжения. Власти Севастополя из-за дефицита объявили режим повышенной готовности.