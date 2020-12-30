"Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию – одно из важных направлений туризма. Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками Юга страны – Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID 19", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Как отметил Чернышенко, в регионы с оздоровительными курортами можно добраться, воспользовавшись чартерной программой.

"В частности, несколько дней назад начались полеты в Шерегеш Кемеровской области, Архыз, Домбай и Приэльбрусье на Кавказе. Кроме этого, впервые на Новый Год будут организованы чартеры во Владивосток, в феврале — на зимний Байкал. Ростуризмом совместно с партнерами разработаны пятидневные железнодорожные туры", — добавил вице-премьер.

Также он напомнил про традиционные поездки на автомобиле по "Золотому кольцу". "Или новое предложение — железнодорожный круиз по Русскому Северу – Архангельск, Великий Устюг, Санкт-Петербург. Все это очень востребовано", — заключил Чернышенко.