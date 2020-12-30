Первый рейс, в числе пассажиров которого был президент авиакомпании Роберт Айсом, состоялся из Майами в Нью-Йорк.

American Airlines планирует постепенно возвращать самолеты Boeing 737 MAX в эксплуатацию после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) дало соответствующее разрешение в ноябре.

Авиакомпания начала дополнительно сообщать пассажирам о том, какой тип самолета осуществляет рейс, чтобы быть уверенной, что они осведомлены о предстоящем полете на MAX, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Первой из авиакомпаний, возобновивших полеты самолетов Boeing 737 MAX, стала бразильская GOL.

Другие американские авиакомпании — United Airlines и Southwest Airlines — планируют вернуть в строй самолеты MAX соответственно в феврале и марте 2021 года.