Арт-объект стал совместным подарком Калуге, признанной новогодней столицей России — 2021 и украшенной в стилистике 1960-х годов, от Банка России и "Союзмультфильма". Монета с цветным изображением находится в прозрачном защитном куполе с подсветкой, а на информационной табличке указаны ее выходные данные.

Историю знаменитого приключения Деда Мороза в музыкальном мультфильме по сценарию Василия Ливанова снял режиссер Валентин Караваев. Монета "Дед Мороз и лето" вышла в серии "Российская (советская) мультипликация". Она отчеканена на Московском монетном дворе номиналом 3 рубля в серебре с цветными элементами и номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава в серебряном и цветном (именно ее повторили в новогоднем арт-объекте в Калуге) вариантах.

Арт-объект будет украшать новогоднюю столицу до конца января 2021 года.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" проходят в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани и будет передана Нижнему Новгороду 9 января.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов привлечены волонтеры.