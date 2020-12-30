В постановлении городского правительства отмечается, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, однако эти ограничения не распространяются на обслуживание на вынос без посещения гражданами залов обслуживания.

Ограничения не коснутся производственных столовых, служб доставки, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках. При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов и расположенных в торговых центрах предприятий общепита продолжают действовать.

С 30 декабря по 10 января закрываются музеи, театры и Ленинградский зоопарк, отменяются выставки и концерты. Запрещается проведение любых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек, перевозка пассажиров туристическими и экскурсионными автобусами.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета имущественных отношений, в Смольный поступило около 200 заявок на установку зимних террас — такой вариант правительство города предложило предпринимателям в качестве компромисса.

"На текущий момент рассмотрено примерно 160 заявок, выдано чуть более сотни разрешений. Эта работа продолжается. Такие террасы смогут работать только с 08:00 до 00:00, на ночь столики должны быть убраны", — уточнил собеседник агентства.

Соблюдение временных ограничений будут контролировать в ходе рейдов. Согласно постановлению городских властей, занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита, допускается размещение уличной мебели и зонтов. При организации уличных кафе должен быть обеспечен проход шириной не менее 1,5 метров для пешеходов и уборочной техники.

С 4 по 10 января предприятия общепита в Петербурге смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00.