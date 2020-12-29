Инфицированные приехали из-за границы, но из какой именно страны, не уточняется. Всего во вторник в ОАЭ выявили 1506 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Выздоровели за последние 24 часа 1475 зараженных.

С начала пандемии в ОАЭ заразились коронавирусом более 204 тыс. человек, 662 умерли. Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.