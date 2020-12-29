"Я был в этом году на Камчатке, мы обсуждали планы развития. В ближайшее время будет построен аэропорт мирового уровня, больница и культурный центр. На сегодня все решения приняты и деньги выделены", — сказал Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что аэропорт будет не только крупным, но и интересным с архитектурной точки зрения.

"Кроме того, к аэропорту будет построена новая удобная дорога", — добавил Хуснуллин.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Хуснуллин сообщал, что до 2024 года предусмотрена реконструкция 68 аэродромов, включая 40 на Дальнем Востоке с общим объемом финансирования из федерального бюджета в размере 172 млрд рублей.