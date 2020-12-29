По его словам, на первом этапе у компании будет три Boeing-777, они будут задействованы в двух полетных программах: "китайской" и туристической.

"У нас очень интересный проект. Мы именно в проекте с "тремя семерками" выступаем совместно, по сути дела, с владельцами этих самолетов", — добавил Ключарев, не уточнив, о каких владельцах идет речь. "Это тема отдельного разговора", — заявил глава Red Wings.

Как сообщалось, в марте Red Wings, которая до этого никогда не эксплуатировала Boeing-777, объявила набор пилотов под этот тип самолетов. Представитель компании сообщал "Интерфаксу", что обсуждается договор лизинга трех таких машин, при этом сроки поставок не уточнялись.

До этого в начале года от эксплуатации трех Boeing-777 отказалась региональная авиакомпания "ИрАэро", которая взяла их в лизинг в 2018 году для развития чартерных программ, в том числе в Китай. Причиной отказа была низкая загрузка рейсов. До этого эти же три самолета были в парке "ВИМ-Авиа", которая прекратила деятельность в 2017 году из-за финансовых трудностей.

Помимо Boeing-777, к концу 2021 года у Red Wings будет 20 Airbus А320 и 16 SSJ-100, сказал Ключарев. При этом компания планирует продолжить корпоративные перевозки на Ту-204 и SSJ-100 в интересах ПАО "ОАК" (контролирует Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко").