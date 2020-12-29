Ранее Минздрав Кубы принял решение ужесточить правила въезда иностранных граждан в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и ростом числа зараженных коронавирусом среди прилетающих на Кубу туристов.

«Все авиакомпании должны получить NOTAM от кубинских гражданских авиационных властей, в котором говорится, что с 10 января 2020 года пассажиры должны перед посадкой в самолет предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного не ранее, чем за 72 часа до посадки. Справка должна быть в бумажном виде, предпочтительно на русском и английском языках. Она будет рассмотрена на Кубе перед тестированием по прибытии. Остальные протоколы остаются прежними – по прилету туристы будут также сдавать тест на ковид», — рассказал он.

Как отметил Пельисер, после того, как российским туристам было рекомендовано делать тесты на ковид перед вылетом, число заболевших коронавирусом путешественников на Кайо-Коко значительно снизилось. «У нас есть опыт первых рейсов из Москвы на Кайо-Коко, когда мы выявляли на каждом рейсе в среднем более 15 российских туристов, заболевших COVID-19. Сейчас на Кайо-Коко прибывает от 2 до 4 путешественников с ковидом. Поэтому новое требование в основном связано с прибытием пассажиров из США, Мексики, Панамы, Доминиканской Республики и Багамских островов», — пояснил он.

По словам советника по туризму, если у туриста при сдаче ПЦР-теста по прибытию выявлен коронавирус, то его госпитализируют. Если у туриста положительный результат теста на ковид, но нет симптомов, то он отправляется в обсерватор. При этом каждый путешественник, прибывший на Кубу, независимо от состояния здоровья, может сдать дополнительный тест на коронавирус за свой счет. Для этого даже не обязательно ждать истечения пятидневного карантина.

«Если результат ПЦР-теста по прибытии отрицательный, но вы хотите провести еще один, то нужно обратиться в медицинскую службу отеля, где проживаете. Они курируют этот вопрос. Если у туриста был положительный результат теста по прибытии, то он может за свой счет сдать анализ, обратившись к персоналу Cuban Medical Services в отеле-обсерваторе», — добавил Пельисер.

Россия возобновила полеты на Кубу 15 октября, но пока рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, в Гавану туристы летать не могут. Всем въезжающем по прилету измеряют температуру и делают ПЦР-тест на коронавирус, его результат приходит через сутки. До получения результата теста путешественник живет в своем отеле в обычном режиме, но носит маску.

Также необходимо иметь при себе страховку с покрытием лечения от COVID-19. Если ее не будет, то путешественнику при въезде в страну придется приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30.