"Ровно половина от прошлогоднего (пассажиропотока — ИФ)", — сказал он журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос о прогнозе годовых финансовых результатов, Ключарев сказал: "Будет огромный минус". Уточнять размер ожидаемого убытка он отказался.

В 2019 году Red Wings перевезла почти 3,1 млн человек (+17% г/г) и заняла по этому показателю десятую строчку среди других авиакомпаний РФ. Чистая прибыль компании по РСБУ, по данным "СПАРК-Интерфакса", была на уровне 28 млн руб. (+50% г/г).

На вопрос, ждет ли Red Wings в новом году "антиковидной" поддержки от государства или — в виде докапитализации — от своего собственника, Ключарев заявил: "Насколько я слышал, сейчас обсуждается в правительстве продолжение поддержки "антиковидной". Безусловно, все, что будет сделано, будет с благодарностью принято. Если говорить о докапитализации — ну, безусловно это был бы прекрасный выход и, действительно, супер-решение. Такие вопросы обсуждаются чисто теоретически, пока никаких практических решений нет".

Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК" контролирует госкорпорация "Ростех". Основной базовый аэропорт — московское "Домодедово". До недавнего времени Red Wings эксплуатировала европейские A320/A321. В мае для поддержки российского авиапрома власти одобрили программу поставки компании 60 Superjet 100. Для развития региональной маршрутной сети на базе "суперджетов" Red Wings выбрала екатеринбургский аэропорт "Кольцово".