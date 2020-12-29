"Всем иностранным путешественникам, которые прибывают из стран или юрисдикций, перечисленных здесь, следовавшие через них транзитом или посещавшие их в течение 14 дней до прибытия на Филиппины, должно быть запрещено въезжать в страну с 30 декабря 2020 до 15 января 2021", — говорится в уведомлении исполнительного секретаря Филиппин Сальвадора Медиальдеа.

В список попали Великобритания, Япония, Франция, Германия, Южная Корея и другие страны, где обнаружили "британский" штамм коронавируса.

Что касается путешественников, которые прибудут до вхождения новых ограничений в силу, им придется сдать ПЦР-тест и переждать 14 дней на карантине. По словам властей, на Филиппинах нового штамма коронавируса пока не было обнаружено.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Строгие ограничения введены на более 40% территории Англии.

С начала пандемии на Филиппинах заразились коронавирусом более 471 тыс. человек, умерли более 9,1 тыс.