Также сообщается, что купленные билеты действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Для этого необходимо дождаться возобновления полётов и обратиться по месту приобретения авиабилета для его обмена.
Если поездка не состоится, то пассажир может обратиться за возвратом денег в тот же срок, подчёркивается в информации.
"Туркменские авиалинии" приостановили в марте 2020 года все международные регулярные пассажирские авиарейсы в связи с мировой пандемией коронавируса. Затем приостановка авиарейсов была продлена до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря 2020 года.
В частности, отмена рейсов касается направлений из Ашхабада и обратно: в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет, но в то же время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.