"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 января 2021 года включительно", — сообщается на сайте российского представительства "Туркменских авиалиний".

Также сообщается, что купленные билеты действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Для этого необходимо дождаться возобновления полётов и обратиться по месту приобретения авиабилета для его обмена.

Если поездка не состоится, то пассажир может обратиться за возвратом денег в тот же срок, подчёркивается в информации.

"Туркменские авиалинии" приостановили в марте 2020 года все международные регулярные пассажирские авиарейсы в связи с мировой пандемией коронавируса. Затем приостановка авиарейсов была продлена до 20 мая, 20 июня, 20 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря 2020 года.

В частности, отмена рейсов касается направлений из Ашхабада и обратно: в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет, но в то же время в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.